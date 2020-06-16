В понедельник, 16 июня, крупнейшая соцсеть планеты Facebook полностью удалила аккаунт журналиста "Страны" Алексея Романова.

Теперь вместо страницы журналиста Facebook показывает сообщение о том, что "этот контент сейчас недоступен":

Источник: facebook.com/olexijromanov1

Учетную запись отключили после того, как в "Стране" было опубликовано расследование журналиста "Facebook, Супрун и "Сокира перуна" о связях украинских модераторов Facebook с ультраправыми организациями.

Также перед удалением аккаунта журналист направлял в Facebook десятки жалоб на разжигание ненависти по национальному признаку. Украинские модераторы соцсети поначалу не реагировали. Однако после подачи апелляций Facebook все-таки удалял спорный контент, и даже приносил извинения.

Об этом сообщала «Страна» в материале "20 извинений от Цукерберга. Украинские модераторы в Facebook не увидели нарушения в слове "к@цап".

Журналист сообщил "Стране", что в его аккаунте Facebook было почти 12 тысяч постоянных читателей - почти 5 тысяч "друзей" и больше 7 тысяч подписчиков.

Компания Facebook сообщила журналисту, что в качестве формальной причины удаления аккаунта было то, что журналист якобы выдавал себя за некую знаменитость или публичную личность:

Источник: facebook.com

"Единственным разумным объяснением репрессий может быть то, что в качестве "аватарки" я использовал фотографию бывшего президента Порошенко. Фото было исключительно сатирическое: на ней Порошенко запечатлен с поднятым вверх большим пальцем":

Источник: facebook.com/olexijromanov1

"Это фото символизировало одобрение со стороны бывшей власти всего, что происходит в стране сейчас. Почти все процессы при Зеленском идут в том же направлении, которое задал Порошенко", - добавил журналист.

"Однако я никогда не писал тексты от имени Порошенко. И все тексты публиковал только под своим именем. Поэтому обвинять меня в том, что я выдавал себя за бывшего президента, может только полный неадекват. Вполне вероятно, что отключение аккаунта - это просто мелкая месть украинских модераторов Facebook за то, что я публично критиковал их за связи с ультраправыми и откровенную русофобию", - считает журналист.

Сейчас, по требованию соцсети, журналист предоставил документы, подтверждающие личность. В ответ Facebook сообщил ,что из-за пандемии коронавируса проверка аккаунта "может занять больше времени, чем обычно":

Источник: facebook.com

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, что связывает с ультраправыми украинских партнеров крупнейшей соцсети Facebook.

Так же сообщалось, что Facebook заплатит 52 миллиона долларов модераторам, которые жаловались на психические расстройства из-за работы.