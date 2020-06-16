Власти США сняли санкции, запрещающие американским компаниям сотрудничать с китайским концерном Huawei. На это они пошли ради совместной разработки цифровых сетей 5G.

Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил министр торговли США Уилбур Росс, передает DW.

По данным источников Reuters, ограничительные предписания изменят таким образом, чтобы американские компании могли сотрудничать с Huawei в разработке коммуникационных стандартов сети 5G. Они были введены после обвинений в адрес концерна в краже коммерческой тайны и тесных связях с правительством КНР.

В США неоднократно выражали уверенность, что Huawei слишком тесно связан с правительством КНР и потому может быть принужден к сотрудничеству в целях шпионажа и даже саботажа. Администрация Трампа настаивала на отстранении Huawei от внедрения сверхскоростных сетей передачи данных по технологии 5G. В китайском концерне обвинения отвергают.

В январе 2019 года Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. по подозрению в хищении коммерческой тайны у его американских партнеров.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения и запрете на использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, которые представляют угрозу "национальной безопасности, внешней политике и экономике".

Как сообщала "Страна", из-за санкций США китайский концерн пошел на разработку смартфонов без предустановленных сервисов американской корпорации Google.

Напомним, что "дочка" компании Huawei бренд Honor, представил смартфон Play 4 Pro 5G с датчиком для измерения температуры тела с точностью 0,1 градуса.