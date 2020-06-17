Подготовили для читателей гороскоп на среду, 17 июня, для каждого знака Зодиака. Сегодняшний день чреват конфликтами и разлукой, располагает к ненужным спорам и бесцельным разговорам, грозит бездумным расточительством и неконструктивными обидами.

Впрочем, избежать негативных последствий дня можно уединившись и посвятив время работе.

Также читайте гороскоп на всю неделю - до 21 июня.

Овен (21.03 - 20.04)

Главным оружием Овнов станет секретность и стремление не посвящать остальных в свои дела. Ваше внутреннее чутье подскажет правильный путь. Постарайтесь предугадать реакции других людей. Особенно это полезно тем Овнам, которые задействованы в сфере торговли.

Телец (21.04 - 20.05)

Избежать ссор Тельцам поможет сдержанность и умение комфортно чувствовать себя на вторых ролях. Сейчас не самое подходящее время для демонстрации лидерских амбиций. То же касается и юридических или финансовых моментов: предоставляя первый ход конкуренту, вы быстрее выиграете противостояние.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня амбициозные Близнецы не смогут сдержать свой внутренний пыл. Они смело пойдут в атаку в надежде доказать свою правоту. Что же, иногда лучшая защита - это нападение. Только учтите, что в борьбе с конкурентами лучше проявлять мудрость и хитрость, чем необдуманную ярость и ревность.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня лучший день для тех Раков, которые давно желали показать свою самую темную сторону личности. Постарайтесь демонстрировать свои острые клешни и бескомпромиссность оппонентам. В противном случае вы рискуете рассориться с близкими, которые не готовы к такому болезненному повороту в отношениях.

Лев (23.07 - 23.08)

Главная борьба у Львов в этот день предстоит не с людьми, а с изменениями в вашей жизни. Попробуйте постепенно свыкнуться к новшествам, выполняя обозримый фронт задач. Так есть шанс полюбить даже самые сложные вызовы и примириться со сложностями.

Дева (24.08 - 23.09)

Главным для Дев станет неторопливость в делах. Ваше спокойствие, сдержанность и рассудительность смогут вывести из себя практически всех оппонентов, а ваши молчание и строгий взгляд смогут громче заявить о вашей позиции, чем неуклюжие попытки переубедить собеседника словами.

Весы (24.09 - 23.10)

Основные стрессовые ситуации Весы смогут разрешить, занимаясь домашними делами и карьерой. Пусть в фокусе ваших интересов окажутся вопросы, связанные с финансами, дополнительными источниками заработка или ресурсный отдых. Все остальные желания вы сможете активировать на выходных.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы смогут ощутить себя в своей струе даже в столь противоречивый и наполненный конфликтами день. Представители знака тонко чувствуют, перед кем нужно оголить свое жало, чтобы добиться выполнения самой масштабной задачи. Уже вечером ваш эмоциональный фон успокоится.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам нужно точно продумывать любые затраты и стойко следовать постулатам бережливости. Звезды советуют вам быть дальновидными, отсекать любые соблазны и выбрать аскетичный образ жизни для познания самого себя. Главное ваше оружие - умение держать паузу.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козероги получат возможность отточить свое умение управлять эмоциями, насладиться процессом самосовершенствования, а не накопления материальных благ. Счастье в мелочах и привычном окружении, стоит только хорошенько присмотреться.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям сегодня придется сложнее всех остальных знаков - энергию необходимо искать внутри себя, превозмогая все неприятности и уравновешивая ощущения. На ваше настроение не должны влиять происходящие события. Важны только ясные мысли и планомерная деятельность.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Амбициозные и прямолинейные представители знака сегодня будут испытывать душевный подъем. Все дело в решительности, с которой вы беретесь за дело. Дополнением к этому волевому качеству станет смелость и хладнокровие. Постарайтесь не растерять всё до вечера.

Также предлагаем ознакомиться с гороскопом на первый месяц лета.