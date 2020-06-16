Практика применения насилия в райотделе полиции в Кагарлыке была системной. Против фигурантов дела об изнасиловании и пытках Николая Кузива и Сергея Сулимы открыли несколько новых производств.

Об этом со ссылкой на начальника спецдепартамента Офиса генпрокурора по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрия Белоусова пишет РБК-Украина.

Так, по его словам, в Офисе генпрокурора уже открыли несколько новых уголовных дел по случаям насилия, которые происходили в полицейском участке в Кагарлыке до скандального изнасилования в конце мая текущего года. Фигурантами новых дел, в частности, являются Николай Кузив и Сергей Сулима (подозреваемые по делу об изнасиловании).

"Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия, - Ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе", - сказал Белоусов.

Напомним, мы публиковали подробности инцидента, случившегося в конце мая в отделении полиции Кагарлыка, где двое правоохранителей пытали и насиловали 26-летнюю девушку.

Также мы писали, что из Кагарлыкского райотдела полиции, где насиловали и пытали людей, уволили всех сотрудников.