Во вторник, 16 июня, умер Алексей Порошенко, отец экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", которую возглавляет бывший президент.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко", - заявили в партии Порошенко.

Алексею Порошенко было 84 года. С 2006 по 2010 год был депутатом Винницкого облсовета от партии "Наша Украина". В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку "Украинской партии "Единство". В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду.



В 2009 году получил звание Герой Украины за заслуги в развитии аграрно-промышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

Напомним, в четверг, 18 июня, суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Подозрение Порошенко объявили 10 июня по делу о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.