Одесский радикал Сергей Стерненко убивший человека, которому вчера, 15 июня, суд избрал меру пресечения, заявил, что рассмотрение ходатайства об изменении адреса домашнего ареста назначили на сегодня, но он не успевает приехать в суд. Но вскоре он изменил свое решение.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале, во вторник, 16 июня.

"Только звонила секретарь судьи Мелешак по рассмотрению ходатайства об изменении адреса домашнего ареста. Заседание назначено на 10:00. То есть за 50 минут после сообщения мне о заседании. Я просто физически не успею туда доехать. Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны", - написал Стерненко.

По его словам, он не поедет в суд и поэтому не зовет туда неравнодушных украинский. Также радикал добавил, сейчас у суда дежурят его адвокаты.

Позже Стерненко сообщил, что заседание отложили до 12:30, поэтому он приедет в Шевченковский суд (Дегтяревская, 31а).

Напомним, 11 июня Служба безопасности Украины вручила Сергею Стерненко подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия). Речь о событиях, которые происходили еще в 2018. По версии СБУ, тогда Стерненко догнал Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив принадлежавшим ему ножом в сердце.

Также "Страна" сообщала, что после заседания в суде Стерненко со своей массовкой направился к дому Венедиктовой, а затем к месту жительства Зеленского. Возмущенные решением Шевченковского суда о домашнем аресте Стерненко сторонники радикала отправились в ночной поход по центру Киева. Они бродили по столице, оглашая улицы матерными кричалками.