Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что главу Украины Владимира Зеленского необходимо поддержать.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Интересно, что Помпео отметил необходимость поддержки президента Зеленского во время видеоконференции с министрами иностранных дел стран ЕС, которая также поднимала вопрос Украины. Связано ли это с расследованием Burisma?", - написал журналист.

Один из пользователей соцсети в комментариях уточнил, идет ли речь о поддержке Владимира Зеленского или Украины в целом.

"Поддержать Зеленского. Поддерживать Украину долгое время было основной позиций США и ЕС", - добавил Йозвяк.

Ранее мы писали, что Помпео поблагодарил Зеленского за помощь Украины в возвращении американцев домой, в том числе 200 добровольцев Корпуса мира.

Также "Страна" сообщала, что президент Украины пообщался по телефону с Помпео. Зеленский поблагодарил американскую сторону за 1,2 млн долларов помощи, выделенной на борьбу с Covid-19, и пожелал США преодолеть эпидемию.