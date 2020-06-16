Киевский лабораторный центр, где делают тесты на Covid-19, уже три месяца работает без выходных. В среднем на прошлой неделе там проводилось около 400 тестирований в сутки.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 16 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Киевский лабораторный центр в среднем на прошлой неделе делал около 400 тестирований в сутки. Его мощность до тысячи тестов в сутки. Если мы говорим о финансировании - он финансируется за счет государственного бюджета, за счет статей общественного здоровья", - сказал Степанов.

По словам министра, проведением тестов на коронавирус в учреждении занимаются шесть лаборантов.

"Если мне не изменяет память, то работают там сегодня шесть лаборантов, которые непосредственно делают тесты. Достаточно напряженный у них график, за что я им очень благодарен. Потому что они работают без выходных в течение уже трех месяцев. Большое спасибо вам, уважаемые работники Киевского лабораторного центра, а также других лабораторных центров", - сказал Максим Степанов.

Степанов о лабораториях - с 05:25

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 666 человек, всего больных - 32 476.

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