Оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги Европы сыграют в городах, запланированных изначально. Это значит, что донецкий "Шахтер" встретится с "Вольфсбургом" в Украине. А вот игры 1/4 финала ЛЕ примет уже Германия.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Так, в УЕФА определились, что в этом сезоне в рамках Лиги Европы те пары, которые успели сыграть первый матч до карантина, встретятся на ответных играх в изначально запланированных городах.

Первые матчи успели сыграть: "Копенгаген" – "Истанбул" (0:1), "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос" (1:1), "Байер" – "Рейнджерс" (3:1), "Базель" – "Айнтрахт" (3:0), "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК (5:0) и "Вольфсбург" – "Шахтер" (1:2).

Оставшиеся пары, "Интер" – "Хетафе" и "Рома" - "Севилья", сыграют по одной игре - в Дуйсбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе или Кельне. Там же состоится "Финал восьми", запланированный на 10-21 августа. УЕФА утвердит соответствующее решение на исполкоме 17 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что все оставшиеся футбольные игры в Лиге Европы УЕФА может провести в Германии.

Также мы писали, что "Шахтер" разгромил "Динамо" в первом матче после карантина.