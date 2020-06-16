Вчера в соцсетях появились призывы бойкотировать украинский МакДоналдс.

Их начали оставлять русскоязычные пользователи из Украины. Они возмущались, что ресторан быстрого питания отказывается обслуживать их на родном языке, предлагая только украинский и английский.

С последним - понятно: это универсальное наречие для иностранцев, которые могут не знать кириллических языков. Но с русским действительно что-то странное: в том же Киеве больше половины жителей говорят в быту по-русски. А в юго-восточных регионах это почти сто процентов населения. Но и там "Мак" предлагает лишь украиноязычное меню.

"Страна" разбиралась в призывах к бойкоту и узнала, как "Макдоналдс" решает языковую проблему в других странах. Оказывается, русский язык предлагают клиентам ресторана даже в Прибалтике и на Кипре.

"Пусть политических украинцев кормят". Причины бойкота

Причиной хайпа вокруг "макдака" стало отсутствие русского языка на терминалах самообслуживания.

На это обратили внимание ряд блогеров.

Несмотря на то что русского языка в украинском "маке" нет уже давно, на Фейсбук-странице фастфуда разгорелся настоящий баттл.

Русскоязычные пользователи заявили, что будут бойкотировать ресторан.

"Изредка заходил в ваши заведения, теперь желание отпало. Если вы игнорируете ваших русскоязычных клиентов, они игнорируют вас. В Одессе есть Шаучак, а в Киеве KFC. Снёс за компанию ваше приложение, чтобы глаза не мозолило", - пишет одесский журналист Максим Войтенко.

К "бойкоту от русскоязычных" призвал и харьковский активист Спартак Головачев. А также несколько других пользователей в комментариях на странице ресторана.

После этого в дискуссию включились сторонники отсутствия русского языка в меню. Они устроили флешмоб "Макдоналдс, спасибо за позицию!".

Сам же ресторан ответил в комментариях, что украинский - принятый в компании язык.

"В компании МакДоналдс в Украине основным языком коммуникации является украинский язык. В частности, на украинском языке приведена информация в уголке потребителя, на сайте, осуществляется рекламная коммуникация, общение в социальных сетях".

Тем не менее дискуссия в соцсетях продолжалась.

Журналист Василий Апасов предложил "Маку" пойти дальше и украинизировать свое меню.

"Последнее, ,что мог сделать McDonald's Украина так это попасть в языковой спор.

В связи с четкой позицией по языку и отсутствию толерантности, предлагаю им писать название ресторанов на государственном языке - "Макдоналдс" так, как они это успешно делают в некоторых странах.

А заодно, украинизировать меню:

- КотлетаХліб меню

- КотлетаСирХліб меню

- ВеликеСмачно меню (а не какой-то БігТейсті)

Ну а чего нет?".

"Компания McDonald's решила работать только для украиноязычных. Не возмущайтесь. Это тонкий намек на то, что русскоязычные умнее и такую дрянь не едят", - иронизирует журналист Вячеслав Чечило.

После ответа Макдоналдса одесский журналист Юрий Ткачев заявил, что тоже присоединился к бойкоту.

"Не могу сказать, что я был постоянным клиентом Макдоналдс, но иногда случалось. За что всякий раз себя корил (борьба с лишним весом, да и вообще ЗОЖ).

Штош. Теперь есть дополнительный повод не посещать это заведение. Может, теперь сработает.

Короче, бойкот так бойкот. Пусть политических украинцев кормят".

В России - шесть языков, в Прибалтике - три

Тем временем в других странах с языковой политикой МакДоналдс проблем нет.

Меню некоторых заведений сети в России указывают цены в рублях, но предлагают посетителям сделать заказ, выбрав привычный язык: английский, русский, китайский, узбекский, таджикский или киргизский.

В Беларуси открытые в прошлом году заведения МакДоналдс в Бресте и Гомеле используют в меню три языка. Помимо белорусского есть английский и русский.

В McDonald's ряда стран СНГ используют, кроме местного, еще и русский язык.

Так, например, заведения быстрого питания в Азербайджане дублируют на двух языках не только меню, но и важную информацию о графике работы ресторанов.

Так же поступают в Армении. Здесь рекламные слоганы и вывески преимущественно на английском языке, основная информация - на армянском и русском.

В Польше в основном два языка - польский и английский. Основной - государственный язык.

В целом "Макдоналдс" более либерален относительно языка в других странах. Это видно по мобильному приложению фастфуда.

Для Украины оно предлагает только украинский язык (то есть даже без английского). А вот для Бельгии - сразу три языка: датский, французский, английский.

В Эстонии и Латвии, где русский язык никакого статуса не имеет, он есть для использования в приложении - наряду с местным и английским.

Русский также есть даже в приложении для Кипра.

Очевидно, что "МакДоналдс", как международная сеть ресторанов, ориентируется на потребительский спрос. То есть в странах, где есть массовая русскоязычная клиентура, все делается для их удобства. Украина почему-то стала исключением.

Впрочем, та же проблема в Украине и у главного конкурента "Мака" - американской компании KFC.

При этом другие крупные украинские компании, работающие с клиентами - банки, интернет-магазины - имеют русскую версию как минимум на сайтах. Например, государственный "Приватбанк".

Будут ли в Украине бойкотировать Макдоналдс?

Возможно, отсутствие русского языка в "Маке" так и осталось бы незамеченным - ведь в этом ресторане изначально всё было на украинском языке. Если бы не инициативы власти по тотальной украинизации в стране.

Сначала их стали развивать при Порошенко, а затем продолжили при Зеленском. Переведя на украинский язык, к примеру, все русские школы.

По опросам, языковая проблема в целом волнует не слишком большой процент населения - потому что есть проблемы и посерьезнее. В то же время наступление на языковые права все равно многих раздражает и постепенно рождает определенное противодействие. Которое выражается в том числе через такие интернет-бойкоты.

Интересен также прецедент. Обычно возмущения по языковому признаку высказывают защитники украинского языка. Они кошмарят рестораны, супермаркеты и "минусуют" рейтинги компаний в интернете, которые общаются с клиентами по-русски.

И эта политика дает свои плоды - "Страна" уже рассказывала, как судился с украинскими компаниями львовский активист Святослав Литинский, который ныне претендует на место мовного омбудсмена. И как после этого многие фирмы переводили свои сервисы на мову.

Со стороны русскоязычных ни юридической, ни другой радикальной активности в защиту своего языка обычно не наблюдается. С другой стороны, очевидно, что граждан, которые используют русский язык миллионы. И если они начнут всерьез "рубиться" за свои права, то "Макдоналдсом" дело не ограничится.

И будет ли интернет-бойкот "первой ласточкой" этого процесса - покажет время.