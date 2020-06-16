Макдоналдс в Киеве. Фото компании
Макдоналдс в Киеве. Фото компании

Вчера в соцсетях появились призывы бойкотировать украинский МакДоналдс.

Их начали оставлять русскоязычные пользователи из Украины. Они возмущались, что ресторан быстрого питания отказывается обслуживать их на родном языке, предлагая только украинский и английский. 

С последним - понятно: это универсальное наречие для иностранцев, которые могут не знать кириллических языков. Но с русским действительно что-то странное: в том же Киеве больше половины жителей говорят в быту по-русски. А в юго-восточных регионах это почти сто процентов населения. Но и там "Мак" предлагает лишь украиноязычное меню. 

"Страна" разбиралась в призывах к бойкоту и узнала, как "Макдоналдс" решает языковую проблему в других странах. Оказывается, русский язык предлагают клиентам ресторана даже в Прибалтике и на Кипре. 

"Пусть политических украинцев кормят". Причины бойкота

Причиной хайпа вокруг "макдака" стало отсутствие русского языка на терминалах самообслуживания. 

На это обратили внимание ряд блогеров. 

меню терминала макдональдса

Несмотря на то что русского языка в украинском "маке" нет уже давно, на Фейсбук-странице фастфуда разгорелся настоящий баттл.

Русскоязычные пользователи заявили, что будут бойкотировать ресторан.

"Изредка заходил в ваши заведения, теперь желание отпало. Если вы игнорируете ваших русскоязычных клиентов, они игнорируют вас. В Одессе есть Шаучак, а в Киеве KFC. Снёс за компанию ваше приложение, чтобы глаза не мозолило", - пишет одесский журналист Максим Войтенко.

К "бойкоту от русскоязычных" призвал и харьковский активист Спартак Головачев. А также несколько других пользователей в комментариях на странице ресторана. 

После этого в дискуссию включились сторонники отсутствия русского языка в меню. Они устроили флешмоб "Макдоналдс, спасибо за позицию!". 

Сам же ресторан ответил в комментариях, что украинский - принятый в компании язык. 

"В компании МакДоналдс в Украине основным языком коммуникации является украинский язык. В частности, на украинском языке приведена информация в уголке потребителя, на сайте, осуществляется рекламная коммуникация, общение в социальных сетях".

макдональдс скриншот Facebook

Тем не менее дискуссия в соцсетях продолжалась. 

Журналист Василий Апасов предложил "Маку" пойти дальше и украинизировать свое меню.

"Последнее, ,что мог сделать McDonald's Украина так это попасть в языковой спор.

В связи с четкой позицией по языку и отсутствию толерантности, предлагаю им писать название ресторанов на государственном языке - "Макдоналдс" так, как они это успешно делают в некоторых странах.

А заодно, украинизировать меню:

- КотлетаХліб меню
- КотлетаСирХліб меню
- ВеликеСмачно меню (а не какой-то БігТейсті)

Ну а чего нет?".

Василий Апасов

"Компания McDonald's решила работать только для украиноязычных. Не возмущайтесь. Это тонкий намек на то, что русскоязычные умнее и такую дрянь не едят", - иронизирует журналист Вячеслав Чечило.

После ответа Макдоналдса одесский журналист Юрий Ткачев заявил, что тоже присоединился к бойкоту. 

"Не могу сказать, что я был постоянным клиентом Макдоналдс, но иногда случалось. За что всякий раз себя корил (борьба с лишним весом, да и вообще ЗОЖ).

Штош. Теперь есть дополнительный повод не посещать это заведение. Может, теперь сработает.

Короче, бойкот так бойкот. Пусть политических украинцев кормят".

Юрий Ткачев скриншот

В России - шесть языков, в Прибалтике - три

Тем временем в других странах с языковой политикой МакДоналдс проблем нет.

Меню некоторых заведений сети в России указывают цены в рублях, но предлагают посетителям сделать заказ, выбрав привычный язык: английский, русский, китайский, узбекский, таджикский или киргизский.

Макдональдз в России

В Беларуси открытые в прошлом году заведения МакДоналдс в Бресте и Гомеле используют в меню три языка. Помимо белорусского есть английский и русский. 

Макдональдз в Бресте

В McDonald's ряда стран СНГ используют, кроме местного, еще и русский язык. 

Так, например, заведения быстрого питания в Азербайджане дублируют на двух языках не только меню, но и важную информацию о графике работы ресторанов.

Так же поступают в Армении. Здесь рекламные слоганы и вывески преимущественно на английском языке, основная информация - на армянском и русском.

В Польше в основном два языка - польский и английский. Основной - государственный язык.

В целом "Макдоналдс" более либерален относительно языка в других странах. Это видно по мобильному приложению фастфуда. 

Для Украины оно предлагает только украинский язык (то есть даже без английского). А вот для Бельгии - сразу три языка: датский, французский, английский. 

приложение макдональдса выбор языка

В Эстонии и Латвии, где русский язык никакого статуса не имеет, он есть для использования в приложении - наряду с местным и английским.

приложение макдональдса выбор языка

приложение макдональдса выбор языка

Русский также есть даже в приложении для Кипра. 

приложение макдональдса выбор языка

Очевидно, что "МакДоналдс", как международная сеть ресторанов, ориентируется на потребительский спрос. То есть в странах, где есть массовая русскоязычная клиентура, все делается для их удобства. Украина почему-то стала исключением.

Впрочем, та же проблема в Украине и у главного конкурента "Мака" - американской компании KFC. 

При этом другие крупные украинские компании, работающие с клиентами - банки, интернет-магазины - имеют русскую версию как минимум на сайтах. Например, государственный "Приватбанк". 

Будут ли в Украине бойкотировать Макдоналдс?

Возможно, отсутствие русского языка в "Маке" так и осталось бы незамеченным - ведь в этом ресторане изначально всё было на украинском языке. Если бы не инициативы власти по тотальной украинизации в стране.

Сначала их стали развивать при Порошенко, а затем продолжили при Зеленском. Переведя на украинский язык, к примеру, все русские школы. 

По опросам, языковая проблема в целом волнует не слишком большой процент населения - потому что есть проблемы и посерьезнее. В то же время наступление на языковые права все равно многих раздражает и постепенно рождает определенное противодействие. Которое выражается в том числе через такие интернет-бойкоты. 

Интересен также прецедент. Обычно возмущения по языковому признаку высказывают защитники украинского языка. Они кошмарят рестораны, супермаркеты и "минусуют" рейтинги компаний в интернете, которые общаются с клиентами по-русски. 

И эта политика дает свои плоды - "Страна" уже рассказывала, как судился с украинскими компаниями львовский активист Святослав Литинский, который ныне претендует на место мовного омбудсмена. И как после этого многие фирмы переводили свои сервисы на мову.

Со стороны русскоязычных ни юридической, ни другой радикальной активности в защиту своего языка обычно не наблюдается. С другой стороны, очевидно, что граждан, которые используют русский язык миллионы. И если они начнут всерьез "рубиться" за свои права, то "Макдоналдсом" дело не ограничится. 

И будет ли интернет-бойкот "первой ласточкой" этого процесса - покажет время. 

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