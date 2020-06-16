Польский президент Анджей Дуда проиграет во втором туре президентских выборов, если его соперником будет Рафал Тшасковский или Шимон Головня.

Об этом свидетельствует результат опроса от Maison&Partners, как сообщает Onet.

Так, опрос проводился 12-15 июня по выборке из 1 055 взрослых с использованием метода CAWI среди тех, кто заявил, что примет участие в выборах, и всех, кто принимал участие в опросе.

Согласно данным опроса, Дуда выходит на первое место в первом туре выборов, но во втором проигрывает и Тшасковскому, и Головне.

Отмечается, что если во втором туре нынешний президент Польши будет бороться с Тшасковским, то первый получит 39%, второй - 42%.

19% не определились, за кого голосовать. В случае, если соперником Дуды будет Шимон Головня, 38% проголосовали бы за нынешнего президента, за Головню - 46%. 16% респондентов не определились. Это результат опроса всех респондентов.

Среди опрошенных, которые декларируют готовность принять участие в выборах, результат в паре Дуда-Головня составляет 42% против 50%. 8% опрошенных не определились. В случае пары Дуда-Тшасковский ожидается результат 43% против 46%. 11% не определились.

Напомним, первый тур избрания главы государства в Польше пройдет 28 июня. Их дату переносили в связи с пандемией коронавируса.

Ранее мы писали, что польский президент Анджей Дуда победил бы в первом туре президентских выборов. Согласно опросу, за него готовы проголосовать 52,9% опрошенных респондентов.