Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус.

Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное.

Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленская отдала в аренду платье, в котором встречала жену премьера Израиля, и рассказала о своей любви к кроссовкам.

Так же мы рассказывали, что президент Зеленский из-за болезни жены уходит на самоизоляцию.