Американские крупные авиаперевозчики могут запретить посадку на борт пассажирам без масок. Кроме того, тех, кто не не соблюдает правил индивидуальной защиты, компании имеют право внести в "черный список".

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Сейчас не время, чтобы авиакомпании конкурировали друг с другом, когда речь заходит о безопасности", - заявила представитель пилотов копании American Airlines.

Отмечается, что стюардессы не имеют полномочий для воплощения правил авиакомпании, если пассажиры снимают свои маски в салоне.

Так, авиакомпании будут четко сообщать пассажирам о правилах в отношении масок перед полетом. Отдельное подробное объявление будет делаться на борту. Каждый авиаперевозчик будет самостоятельно определять последствия для пассажиров, которые не соблюдают установленные правила, вплоть до внесения их в "черный список".

Сообщается, что среди перевозчиков, которые вводят новые правила, Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines и United Airlines,

Также отмечается, что некоторые авиакомпании предлагают внести определенные исключения для детей младшего возраста, людей с ограниченными возможностями, а также когда люди едят или пьют.

Ожидается, что меры будут оставаться в силе в течение всего кризиса в области общественного здравоохранения. Некоторые авиакомпании и профсоюзы призвали принять правило на федеральном уровне, обязывающее проводить обеззараживание самолета, обязательное ношение масок, а также определить количество мест, которое должно продаваться на каждом рейсе.

Напомним, с 15 июня ряд стран Европейского союза открывает свои границы для путешествий внутри объединения после почти трех месяцев ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

Также мы писали, что в Европе представили новые правила авиаперевозок в условиях пандемии. Провожающим и встречающим запретят заходить в терминалы, а персонал аэропортов и пассажиры будут обязаны носить маски. Кроме того, авиакомпании будут стимулировать больных путешественников не приезжать в аэропорты.