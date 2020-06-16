Авиакомпании США могут не пустить на борт самолета пассажиров без маски
Американские крупные авиаперевозчики могут запретить посадку на борт пассажирам без масок. Кроме того, тех, кто не не соблюдает правил индивидуальной защиты, компании имеют право внести в "черный список".
Об этом сообщает "Голос Америки".
"Сейчас не время, чтобы авиакомпании конкурировали друг с другом, когда речь заходит о безопасности", - заявила представитель пилотов копании American Airlines.
Отмечается, что стюардессы не имеют полномочий для воплощения правил авиакомпании, если пассажиры снимают свои маски в салоне.
Так, авиакомпании будут четко сообщать пассажирам о правилах в отношении масок перед полетом. Отдельное подробное объявление будет делаться на борту. Каждый авиаперевозчик будет самостоятельно определять последствия для пассажиров, которые не соблюдают установленные правила, вплоть до внесения их в "черный список".
Сообщается, что среди перевозчиков, которые вводят новые правила, Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines и United Airlines,
Также отмечается, что некоторые авиакомпании предлагают внести определенные исключения для детей младшего возраста, людей с ограниченными возможностями, а также когда люди едят или пьют.
Ожидается, что меры будут оставаться в силе в течение всего кризиса в области общественного здравоохранения. Некоторые авиакомпании и профсоюзы призвали принять правило на федеральном уровне, обязывающее проводить обеззараживание самолета, обязательное ношение масок, а также определить количество мест, которое должно продаваться на каждом рейсе.
Напомним, с 15 июня ряд стран Европейского союза открывает свои границы для путешествий внутри объединения после почти трех месяцев ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
Также мы писали, что в Европе представили новые правила авиаперевозок в условиях пандемии. Провожающим и встречающим запретят заходить в терминалы, а персонал аэропортов и пассажиры будут обязаны носить маски. Кроме того, авиакомпании будут стимулировать больных путешественников не приезжать в аэропорты.