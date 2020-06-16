Новым министром образования Украины, скорее всего, станет Сергей Шкарлет. Предварительно известно, что его кандидатуру согласовали на заседании фракции "Слуга народа".

Главного по образованию у Зеленского выбирали долго. Президент даже ездил на смотрины Шкарлета в Чернигов, где тот работает ректором местного технологического университета.

"Страна" рассказывает о биографии Шкарлета, сведениях из его декларации о доходах и в какие скандалы он угождал.

Биография Сергея Шкарлета

Сергею Николаевичу Шкарлету 47 лет.

Он родился родился 19 октября 1972 года в Коканде (Узбекистан). Окончил факультет прикладной математики по специальности "Математическое обеспечение системы автоматизации". Получил диплом по специальности "инженер-математик". позже получил второе высшее по специальности "экономист".

Работал инженером-конструктором Нежинского НПК "Прогресс", где производят ракетно-артиллерийские боеприпасы. Оттуда ушел в преподавательскую деятельность. Был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права.

В 2010 году стал ректором Черниговского государственного технологического университета, где занят до сих пор. СМИ назвали его "самым молодым ректором" большого вуза в Украине - на момент трудоустройства ему было 37 лет.

Как попал в политику

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал журналистам, что Шкарлета в главы МОН выдвинуло ректорское сообщество. О том же сообщил и Владимир Зеленский.

Президент отметил, что изначально рассчитывал, что министерство возглавит Сергей Бабак, народный депутат и глава профильного комитета Верховной Рады. "Он сказал: я еще не успел. Мы так можем долго ждать, пока Сергей все сделает. При всем уважении", - сказал Зеленский.

Также президент предлагал остаться на должности Анне Новосад из правительства Алексея Гончарука, но она тоже не захотела.

Тогда Зеленский вместе с Бабаком и профильным заместителем главы Офиса президента Юрием Косnком начали искать других кандидатов.

Кандидатура Шкарлета всплыла на встрече с ректорами вузов 2 июня.

"Они все мне предложили. Первое - ректор черниговского университета, 1972 года рождения, профессор, доктор экономических наук. Второе - мне сказали: у вас есть человек, который работает в Офисе президента много-много лет; он был замминистра Табачника, его зовут [Алексей] Днепров. И третий человек: у вас есть глава комитета Сергей Бабак", - сказал Зеленский.

10 июня президент Зеленский ездил в Чернигов, заходил в его вуз и лично собеседовал ректора.

Зеленский и Шкарлет. Фото с сайта stu.cn.ua

Интересно, что десять назад у Шкарлета уже были политические амбиции - он шел на выборы в Черниговский облсовет от Партии Регионов и называл себя сторонником Януковича.

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов. Уверен, вместе с президентом Януковичем мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов", - говорил Шкарлет и именно это ему сейчас припоминают некоторые "слуги народа".

Так же, как и награду из рук Дмитрия Табачника - министра образования времен Януковича, который не разлдлелял националистических взглядов.

В 2015 году он баллотировался в тот же облсовет уже от от Блока Петра Порошенко, но не прошел. Причем, по данным СМИ, он не поддерживал Евромайдан и не разрешил своим студентам участвовать в акциях протестах. То есть под конъюнктуру подстроился на ходу.

Чем известен вуз под руководством Шкарлета

Черниговский национальный технологический университет занимает 59 место из 200 в рейтинге украинских вузов.

В качестве интересных фактов на сайте рассказывается, что каждое 1 сентября второкурсники кормят первокурсников арбузами и так знакомятся. В достижения там ставят, например, что преподаватели вместе со студентами собрали карт – небольшой гоночный автомобиль с открытыми колесами, который работает на электричестве.

В ноябре 2019 года в вузе читатели лекцию сотрудники Института национальной памяти. Она была посвящена "Голодомору-геноциду 1932-1933 годов в Украине".

При университете работает прогрессивный Центр гендерного образования. Там изучают (вероятно, не без финансовой помощи западных спонсоров) вопросы дискриминации женщин, предлагают способы борьбы с сексизмом и использовать феминитивы.

Своя позиция у Центра при вузе есть и относительно 8 марта: "В постсоветских странах и, в частности, в России в этот день вспоминают о женщинах в значении "слабый пол": красивые, нежные, хрупкие, достойные внимания, хранительницы рода и тому подобное. Таким образом, еще раз подчеркиваются гендерные роли в обществе".

Декларация о доходах

Сергей Шкарлет живет скромно по меркам политиков - как минимум, если верить его декларации. 77-метровая квартира в Чернигове записана на его жену - Татьяну Бобришеву-Шкарлет.

У самого ректора есть два авто - Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года. У супруги - Ford Kuga Titanium 2012 года.

За 2019 год он получил 509 577 гривен зарплаты, это выходит чуть больше чем 42 тысячи гривен ежемесячно.

Все сбережения они с женой хранят исключительно в виде наличных. У Шкарлета - 70 000 гривен и 30 000 долларов. У супруги - 15 000 гривен и 32 000 долларов.

За минувший год, по сравнению с 2018-м, личная копилка Шкарлета пополнилась на 25 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Также отметим, что за года назад на посту ректора он зарабатывал значительно больше - 695 316 в год или 57 тысяч гривен в месяц.