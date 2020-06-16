Несмотря на возобновление международного авиасообщения в Украине с 15 июня, международный аэропорт "Киев" объявил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов на ближайшее время - из-за продления в столице карантина.

Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в Facebook.

"Международный аэропорт "Киев" не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина Covid-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета министров Украины №392 от 20.05.2020 года. Внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний", - сказано в сообщении.

Согласно документу, на который ссылаются в аэропорту, города с высоким уровнем заражения коронавирусом не могут запускать международное авиасообщение до 22 июня.

Будет ли аэропорт работать с 17 июня, или сообщит о еще одной отсрочке - неизвестно. Сейчас все рейсы на онлайн-табло аэропорта отмечены как отмененные. Между тем, пассажиры в комментариях в Facebook жалуются, что получили сообщение о том, что их утренние или ночные рейсы не состоятся только около 01:00.

Любопытно, что еще вчера, 15 июня, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал, что с 16 июня Wizz Air Hungary планирует начать полеты из Украины в ряд стран.

Напомним, "Страна" писала о том, что происходило в "Борисполе" в первый день возобновления полётов.

Также мы сообщали, что израильская авиакомпания отменила возобновленный рейс из Тель-Авива в Киев и обратно.