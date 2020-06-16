В повестке дня парламента Украины на вторник, 16 июня, значится рассмотрение ряда законопроектов и утверждение плана законопроектной работы на 2020 год. В том числе планируется рассмотрение законодательных вопросов о всеукраинском референдуме. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Нардепам предлагается включить в повестку дня сессии вопрос о продлении срока закона о борьбе с коронавирусом. Ко второму чтению ожидаются законопроекты о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, которые пострадали вследствие трагедии на ЧАЭС и по недопущению начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина.

На повестке дня также законопроект о лицах без гражданства и об акционерных обществах. Для первого чтения предлагают документ относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский просит Дмитрия Разумкова скорее принять закон о господдержке сфер экономики, пострадавших от Covid-19.

Напомним, что в предлагаемом рядом нардепов законопроекте о медиа могут дать право Нацсовету блокировать и штрафовать даже YouTube.