Утром во вторник, 16 июня, главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, задержали, чтобы принудительно доставить на суд по избранию ему меры пресечения.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Уточняется, что сотрудники СБУ задержали Мангера около 07:00 во исполнение постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева. Сейчас главу Херсонского облсовета доставляют на заседание по избранию ему меры пресечения. Оно состоится в Печерском районном суде. Прокуратура просит арестовать Мангера без возможности внесения залога.

В Офисе генпрокурора напоминают, что решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

"Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", - сказано в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк возле ее дома облили серной кислотой. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Мы писали, что 27 апреля СБУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Кроме того, сообщалось, что активисты обвинили Мангера в том, что он скрывается от суда по делу Гандзюк в больнице и "делает себе справки".