В Китае произошла новая вспышка коронавируса, из-за которой власти ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и ужесточили условия карантина.

Распространение патогена началось снова с рынка - на этот раз в столице страны Пекине. Заболели одновременно около 80 человек, большинство из которых работники торговых точек, их родственники и родные.

Поэтому район Хайдянь заблокировали, а в мире заговорили о новой волне коронавируса.

Собрали все, что известно о новой вспышке коронавируса, которая случилась 12 июня.

Пекин на военном положении

В пятниц, 12 июня, в Пекине зафиксировали новую вспышку Covid-19. Заболевшими были торговцы с оптового продовольственного рынка Шинфади, который считается главным поставщиков овощей и фруктов в столице.

Специалисты выяснили, что случай не является завезенным и связан с новым распространением опасной инфекции внутри страны. И это впервые за почти два месяца.

Власти закрыли 6 крупных оптовых рынков в Пекине, поскольку два пациента с Covid-19 работали в центре исследования мяса и подозревают, что посещали рынки для проверки продуктов питания.

Под основное подозрение попал торговый центр, где продавали говядину и баранину. Его владельцем является оптовый торговец продуктами Шинфади. И, как выяснилось, его лавку посещали пациенты с Covid-19.

После этого коронавирус был обнаружен на разделочной доске для импортированного лосося на рынке Шинфади. По словам директора рынка Чжан Юйси, 9 человек, связанных с этим случаем, срочно поместили на карантин, хоть их результаты исследований были отрицательными. Лосось исключили из продажи.

По данным "Salmon Business", Китай прекратил продажу всего лосося на рынке в Пекине. Также выяснилось, что лосось, в котором обнаружили коронавирус, поставляли с рынка морепродуктов в Цзиншене.

Вспышка распространилась на провинции Ляонин и Хэбэй, где пятеро людей, заболевших коронавирусом, подтвердили тесный контакт с заболевшими из Пекина.

В районе Фэнтай запустили механизм военного времени и создали командный центр по сдерживанию распространения вируса. Китайские СМИ обнародовали видео, на котором военные заполнили район.

Video: A large number of armed police and police officers are seen stationing outside the #Xinfadi market in Fengtai District, #Beijing at 2 pm Saturday. Residential communities near the market are now in lockdown. pic.twitter.com/dHicQYrCzV — Global Times (@globaltimesnews) June 13, 2020

Власти оперативно закрыли кластер с 11 жилыми комплексами около рынка - в районе Хайдянь. Жителям близлежащих домов запретили покидать квартиры или принимать гостей. Им будут привозить все необходимое, включая воду и еду. Люди обязаны каждый день проверять свою температуру и сообщать показатели.

Правительство строго запретило покидать дома тем, кто успел побывать на рынке. Люди обязаны провести на обсервации как минимум 14 дней.

Остальные жители могут покидать дома только по пропускам. Курьеры, которые въезжают в жилые районы, тоже обязаны получить специальное разрешение. Это разрешение выдают только убедившись, что человек здоров.

Более 10 000 владельцев бизнеса на оптовом рынке в Пекине прошли тестирование на наличие нуклеиновых кислот. Всего же власти в течение нескольких дней проверили почти 76 000 человек.

По словам представителя пекинской комиссии по здравоохранению Гяо Сяоцзюня, успели проверить треть: результат отрицательный. Также тестируют жителей вблизи рынка, но и здесь коронавирус пока не обнаружили.

В Пекине обещают провести самые жесткие эпидемиологические расследования. Власти снова ужесточают меры и отменили в городе все культурно-развлекательные мероприятия. При этом общественный транспорт в Пекине пока не закрывают. Вагоны метро забиты полностью.

Но новые случаи коронавируса начали находить далеко за пределами Пекина - в городе Баодин с населением в 11 млн человек, который находится в 147 км от Пекина. Здесь также ввели режим "военного положения".

Какой вирус обнаружили на рынке

В Пекинском центре профилактики и контроля заболеваний исследовали обнаруженный на рынке вирус. И выявили похожесть патогена на штаммы, которые обычно встречаются в Европе. Впрочем, эксперты до сих пор ломают голову над происхождением вируса.

Возможно, новый вирус мог попасть на мясо или морепродукты от посетителей рынка, отмечают ученые. По словам профессора института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Яна Чжаньцю, новый пекинский коронавирус может быть еще опаснее и заразнее, чем уханьский.

По словам профессора, вирус мутирует и становится еще заразнее. Сдержать Covid-19 сможет только аномальная жара, которая уже пришла в КНР.

"Я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", - сказал он.

Больницы Пекина переполнены желающими сдать тест на наличие инфекции. Очередь из потенциальных зараженных растянулась на 500 метров около одного из пекинских госпиталей. Сам тест делают около 5 минут.

Представители китайского здравоохранения сообщают, что по данным на сегодняшний день, 15 июня, в Пекине зарегистрировано 75 случаев респираторных заболеваний, пишет издание "Bangkok Post".

В Китае с начала эпидемии выявили больше 83 тысяч случаев Covid-19, более 4,6 тыс. человек скончались. Впервые в мире узнали о коронавирусе в декабре 2019 года после вспышки коронавирусной инфекции в китайском Ухане. Число всех зараженных на планете 15 июня перевалило за 8 миллионов.