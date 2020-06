В Китае произошла новая вспышка коронавируса, из-за которой власти ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и ужесточили условия карантина.

Распространение патогена началось снова с рынка - на этот раз в столице страны Пекине. Заболели одновременно около 80 человек, большинство из которых работники торговых точек, их родственники и родные.

Поэтому район Хайдянь заблокировали, а в мире заговорили о новой волне коронавируса.

Собрали все, что известно о новой вспышке коронавируса, которая случилась 12 июня.

В пятниц, 12 июня, в Пекине зафиксировали новую вспышку Covid-19. Заболевшими были торговцы с оптового продовольственного рынка Шинфади, который считается главным поставщиков овощей и фруктов в столице.

Специалисты выяснили, что случай не является завезенным и связан с новым распространением опасной инфекции внутри страны. И это впервые за почти два месяца.

Власти закрыли 6 крупных оптовых рынков в Пекине, поскольку два пациента с Covid-19 работали в центре исследования мяса и подозревают, что посещали рынки для проверки продуктов питания.

Под основное подозрение попал торговый центр, где продавали говядину и баранину. Его владельцем является оптовый торговец продуктами Шинфади. И, как выяснилось, его лавку посещали пациенты с Covid-19.

После этого коронавирус был обнаружен на разделочной доске для импортированного лосося на рынке Шинфади. По словам директора рынка Чжан Юйси, 9 человек, связанных с этим случаем, срочно поместили на карантин, хоть их результаты исследований были отрицательными. Лосось исключили из продажи.

По данным "Salmon Business", Китай прекратил продажу всего лосося на рынке в Пекине. Также выяснилось, что лосось, в котором обнаружили коронавирус, поставляли с рынка морепродуктов в Цзиншене.

Вспышка распространилась на провинции Ляонин и Хэбэй, где пятеро людей, заболевших коронавирусом, подтвердили тесный контакт с заболевшими из Пекина.

В районе Фэнтай запустили механизм военного времени и создали командный центр по сдерживанию распространения вируса. Китайские СМИ обнародовали видео, на котором военные заполнили район.

Video: A large number of armed police and police officers are seen stationing outside the #Xinfadi market in Fengtai District, #Beijing at 2 pm Saturday. Residential communities near the market are now in lockdown. pic.twitter.com/dHicQYrCzV