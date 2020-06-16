На Youtube-канале "Медиасиндикат М.тв" опубликовали видеозапись последней ссоры питерского доцента Олега Соколова с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко.

На записи девушка утверждает, что больше не любит Соколова и настаивает на том, чтобы тот выпустил ее из квартиры. Соколов в свою очередь не желает отпускать ее.

Анастасия просит его уйти с дороги, а когда доцент начинает ее бить, Ещенко заявляет, что он не имеет на это права. Предполагается, что запись была сделана самим Соколовым на мобильный телефон незадолго до совершения им убийства.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил свою аспирантку Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

Видео: youtube.com/Медиасиндикат М.тв

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