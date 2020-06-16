По состоянию на утро вторника, 16 июня, в Украине зафиксировано 32 476 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки врачи зарегистрировали 666 новых случаев (согласно Святому Письму от Иоанна это число есть число зверя - Ред.).

Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"За прошедшие сутки заболели 666 человек. Из них 52 ребенка, а также 63 медработника. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 275 пациентов, - сказал он.

Степанов добавил, что за все время пандемии заболели 32 476 человек, из них 2 402 ребенка и 5 600 медработников. В целом выздоровели 14 528 человек, а летальных случаев 912. По его словам, 11 человек за сутки умерли.

Больше всего случаев заражения Covid-19 15 июня подтверждено во Львовской области (139), Ровенской (104) и Волынской (61).

Степанов рассказал о новых случаях заражения коронавирусом

Ранее мы писали, что смертность от коронавируса в Украине выросла за месяц в два раза.

Также сообщали, что в Украине показатели заболеваемости коронавирусом бьют антирекорды.