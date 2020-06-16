Американское научно-популярное издание Popular Mechanics опубликовало статью о том, как правильно валить памятники. Материал подготовили после того, как в прошлые недели по всему миру протестующие уничтожали монументы, связанные с расизмом.

Статья появилась на сайте Popular Mechanics.

"Если вы обнаружите, что оказались возле памятника, который, по вашему мнению, вам больше не нравится, мы попросили ученых найти самые лучшие и безопасные способы опустить его на землю, чтобы никто не пострадал, за исключением, конечно, неодушевленного расиста, который был бы мертв в любом случае", - сказано в статье.

Ученые, опрошенные журналистами издания, предлагают желающим повалить тот или иной памятник использовать или физический, или химический подход.

В случае применения физического подхода, специалисты предлагают собрать около 70 человек, воспользоваться специальными ремнями, которые стоит закрепить на голове или шеи статуи. Далее необходимо разделиться на две группы и раскачивать памятник вперед-назад. При этом важно рассчитать, чтобы первый человек из каждой группы стоял достаточно далеко от монумента, чтобы тот, падая, не задел его.

В случае применения химического подхода, рекомендуется использовать термитную смесь. Это порошкообразная смесь алюминия (реже магния) с оксидами различных металлов (обычно железа). При помощи двух ведер без дна смесь необходимо закрепить вокруг лодыжек памятника. После этого они растопятся, а скульптура упадет.

Напомним, недавно в Лондоне прошли митинги праворадикалов, которые недовольны желанием активистов движения Black Lives Matter снести памятник бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю.

Также мы писали, что в США "черный майдан" обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране.