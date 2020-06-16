В Черновцах произошло ДТП с маршруткой. Фото: cv.npu.gov.ua

В понедельник, 15 июня, в Черновцах маршрутка врезалась в столб. Четверо пассажиров пострадали в результате ДТП, двоих из них госпитализировали. 

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Черновицкой области. 

Инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб.

В результате аварии получили травмы четверо пассажиров, двое из них обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В Черновцах маршрутка врезалась в столб. Фото: Нацполиция

Напомним, недавно в Киеве водитель иномарки слетел с дороги и врезался в дом.

Также мы писали, что в Словакии маршрутка с украинскими заробитчанами врезалась в рейсовый автобус, погибли 2 человека, 31 пострадал.

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