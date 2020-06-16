Из-за карантина, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса, последние два месяца Украина фактически ничего не импортировала.

Об это в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"В мае месяце и в апреле месяце импорта фактически не было. У нас границы были закрыты", - сказал министр.

Из-за этого, по данным Марченко, Украина не выполнила показатели таможенных поступлений.

Он также заявил, что на данный момент 50% руководителей региональных таможен и 2/3 налоговых руководителей лишились своих должностей.

Напомним, украинские пограничники обвинили польских коллег в образовании очередей на границе.

Также мы писали, что в Украине за время карантина рекордно вырос импорт черной икры.