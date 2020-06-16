С начала 2020 года больше всего проституток выявили в Одесской области (76 человек - Ред.). Об этом сообщили в департаменте полиции Украины по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми в ответ на соответствующее обращение УНН.

Сообщается, что за январь-май больше всего лиц, проходящих по статье 181-1 КУоАП "Занятие проституцией", выявлено именно в Одесской области. За ней следует Херсонская (59), Днепропетровская (39), Винницкая (31) и Киев с 30 жрицами любви.

Меньше всего лиц, занимавшихся проституцией, за этот период обнаружили в Житомирской области - 1. В Донецкой и Кировоградской областях - по 2, в Закарпатской области - 3.

Как сообщала "Страна", протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил "гражданских жен" с "бесплатными проститутками".

Напомним, что в Киеве проститутка опоила и ограбила туриста. С ней 24-летний парень связался через сайт для знакомств.