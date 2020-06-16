В университете Джонса Хопкинса (США, Мэриленд) опубликовали новые данные об общем числе заразившихся коронавирусом на планете. На абсолютном первом месте (по числу умерших и инфицированных) все так же находятся США.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

В 188 странах и регионах мира число зараженных коронавирусом достигло 8 003 021 человек, число скончавшихся - 436 899.

Список 10 стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом

1. США - 116 090 скончались / зараженных 2 113 488



2. Бразилия - 43 959 / 888 271



3. Британия - 41 821 / 298 315



4. Италия - 34 371 / 237 290



5. Франция - 29 439 / 194 305



6. Испания - 27 136 / 244 109



7. Мексика - 17 580 / 150 264



8. Бельгия - 9 661 / 60 100



9. Индия - 9 520 / 332 424



10. Иран - 8 950 / 189 876

Как сообщала "Страна", госадминистрация США по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов исключила все препараты на основе гидроксихлорохина из списка рекомендованных для лечения Covid-19 лекарств.

Напомним, что смертность от коронавируса в Украине выросла за месяц в два раза.