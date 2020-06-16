Число умерших от коронавируса по странам мира, фото: coronavirus.jhu.edu/map.html

В университете Джонса Хопкинса (США, Мэриленд) опубликовали новые данные об общем числе заразившихся коронавирусом на планете. На абсолютном первом месте (по числу умерших и инфицированных) все так же находятся США.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

В 188 странах и регионах мира число зараженных коронавирусом достигло 8 003 021 человек, число скончавшихся - 436 899.

Список 10 стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом 

1. США - 116 090 скончались / зараженных 2 113 488

2. Бразилия - 43 959 / 888 271

3. Британия - 41 821 / 298 315

4. Италия - 34 371 / 237 290

5. Франция - 29 439 / 194 305

6. Испания - 27 136 / 244 109

7. Мексика - 17 580 / 150 264

8. Бельгия - 9 661 / 60 100

9. Индия - 9 520 / 332 424

10. Иран - 8 950 / 189 876

Как сообщала "Страна", госадминистрация США по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов исключила все препараты на основе гидроксихлорохина из списка рекомендованных для лечения Covid-19 лекарств.

Напомним, что смертность от коронавируса в Украине выросла за месяц в два раза.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.