Число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 8 миллионов
В университете Джонса Хопкинса (США, Мэриленд) опубликовали новые данные об общем числе заразившихся коронавирусом на планете. На абсолютном первом месте (по числу умерших и инфицированных) все так же находятся США.
Об этом сообщает пресс-служба университета.
В 188 странах и регионах мира число зараженных коронавирусом достигло 8 003 021 человек, число скончавшихся - 436 899.
Список 10 стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом
1. США - 116 090 скончались / зараженных 2 113 488
2. Бразилия - 43 959 / 888 271
3. Британия - 41 821 / 298 315
4. Италия - 34 371 / 237 290
5. Франция - 29 439 / 194 305
6. Испания - 27 136 / 244 109
7. Мексика - 17 580 / 150 264
8. Бельгия - 9 661 / 60 100
9. Индия - 9 520 / 332 424
10. Иран - 8 950 / 189 876
Как сообщала "Страна", госадминистрация США по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов исключила все препараты на основе гидроксихлорохина из списка рекомендованных для лечения Covid-19 лекарств.
Напомним, что смертность от коронавируса в Украине выросла за месяц в два раза.