Для дальнейшего углубления сотрудничества с Украиной, получившей статус члена одной из программ НАТО, в североатлантическом блоке ожидают от Киева принятия пяти законов.

Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "ЕП".

По ее словам, в НАТО ждут принятия Киевом законов о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменений в законодательстве о СБУ (№3196), закона о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закона о гостайне, который еще в работе.

В частности, Стефанишина заявила, что закон о гостайне занимает особое место даже среди этих важных законопроектов, потому что он касается трансформации даже не институтов, а мышления.

Необходимость этого закона обусловлена тем, что большинство документов, касающихся государственной тайны, унаследованы с советских времен.

Ранее Стефанишина подчеркнула, что присоединение Украины к программе расширенных возможностей НАТО свидетельствует о приближении страны к стандартам Альянса.

Как сообщала "Страна", в НАТО объяснили, зачем расширили пограмму партнерства с Украиной.