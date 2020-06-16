В США поставили точку в дебатах об эффективности препарата гидроксихлорохин в лечении людей, зараженных коронавирусом.

Государственная администрация США по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов исключила все препараты на основе гидроксихлорохина из списка рекомендованных для лечения Covid-19 лекарств.

"Администрация контроля за качеством пищевых продуктов и медикаментов отзывает разрешение на экстренное использование пероральных препаратов хлорохина фосфата (CQ) и гидроксихлорохина сульфата (HCQ)", - заявили в пресс-службе ведомства.

Это решение появилось после новых данных клинических испытаний, которые показали, что эти препараты могут быть неэффективными для лечения Covid-19.

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