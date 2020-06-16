Президент США Дональд Трамп пообещал подписать указ о реформе полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению главы Белого дома реформа будет направлена на то, что бы сделать работу полиции более открытой и безопасной для граждан.

"Общая цель состоит в том, что мы добиваемся закона и порядка, и мы хотим, чтобы это было сделано честно, справедливо. Мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", - заявил Трамп, как передает "Интерфакс".

Высокопоставленные сотрудники администрации президента сообщили, что указ будет стимулировать полицию к пересмотру практики применения силы, а также поможет лучше контролировать действия полицейских. Указ так же будет направлен на стимулирование программ совместного реагирования полиции и социальных служб.

По словам высокопоставленного представителя администрации, указом предусмотрена практика набора полицейских из местных сообществ, "чтобы сблизить полицию с общинами". Он отметил, что указ был разработан после бесед с сотрудниками правоохранительных органов и представителями семей погибших от рук полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что политтехнолог Трампа советует ему повесить убийство Флойда на китайцев.