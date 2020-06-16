Китайские ученые установили причину, почему в последнее время в разных регионах Азии все чаще надолго устанавливаются периоды аномальной жары.

Как оказалось, волны тепла вызваны антициклонами над Северо-Восточной Азией, которые усиливаются из-за глобального потепления.

Выводы исследователей опубликованы в журнале Environmental Research Letters.

Эксперты изучили рекордную жару 2018 года в Китае, продлившуюся 33 дня. Из-за нее с тепловым ударом в больницы попали более 71 тысячи человек.

Ученые определили, что экстремальное погодное явление было обусловлено устойчивой атмосферной циркуляцией в виде мощного антициклона - области высокого давления, которая отвечает за высокие температуры и ясное, безоблачное небо. Такой тип циркуляции стал возникать чаще в последние десятилетия начиная с 1991 года.

Еще один фактор жары - увеличение средних температур из-за накопления парниковых газов в атмосфере Земли.

Ученые предполагают, что глобальное потепление приведет к еще более частому возникновению волн смертельно опасной жары в Северо-Восточной Азии в ближайшие десятилетия.

Как писала "Страна", аномальная жара накрывает и Украину. На днях в Киеве температура била рекорды три дня подряд.

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