В Министерстве иностранных дел России прокомментировали креатив от Службы безопасности Украины - мурал и билборды с гербом контрразведки СБУ у посольства России в Киеве и российских консульств в Харькове, Одессе и Львове.

Реакция появилась на сайте МИД 15 июня.

В ведомстве напомнили, что "Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками" в День России - 12 июня.

"При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. "Креативность" проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове", - написала пресс-служба МИД.

В связи с этой акцией посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. В ней было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормальной работы российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина.

В МИД рассчитывают, что Украина, принимающая дипломатические и консульские представительства других стран, предпримет меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии.

Как писала "Страна", мурал в Харькове с эмблемой подразделения СБУ возле консульства России появился 10 июня.

А ранее это же консульство забросали зеленкой и яйцами националисты.