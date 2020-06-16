Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 16 июня. Фото: pixabay.com

Минздрав показал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом по областям страны на 16 июня. За последние сутки заразилось еще 666 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая обл. - 1 455 (890 выздоровели)
  • Волынская обл. - 1 499 (460 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1004 (724 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 338 (128 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1 101 (559 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1 726 (706 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 531 (336 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1 809 (1037 выздоровели)
  • м. Киев - 3 985 (1164 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2 049 (829 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 590 (487 выздоровели)
  • Луганская обл. - 60 (47 выздоровели)
  • Львовская обл. - 3 072 (639 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 321 (216 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1 133 (426 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 279 (258 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 2 473 (1379 выздоровели)
  • Сумская обл. - 228 (168 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1 483 (1024 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1 595 (752 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 560 (422 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 562 (357 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 4 013 (1265 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 427 (81 выздоровели).

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 16 июня

"Подтверждено 32 476 случаев COVID-19, из них 14 528 выздоровели, 912 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев. В госпитализации нуждались 9 215 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 319 пациентов. 23 261 больной находился на амбулаторном лечении", - указано в сообщении.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 507 251, методом ИФА - 89 358.

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 16 июня

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 16 июня

Напомним, группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других учреждений в ходе исследования выяснила, что коронавирусная инфекция повышает риск развития сахарного диабета у зараженных вирусом. Также диабет осложняет течение болезни.

Как сообщала "Страна", авиакомпания Lufthansa планирует предоставить возможность своим клиентам пройти тест на коронавирус. Тестировнаие могут запустить уже в июне или в начале июля. 

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