Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 16 июня
Минздрав показал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом по областям страны на 16 июня. За последние сутки заразилось еще 666 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая обл. - 1 455 (890 выздоровели)
- Волынская обл. - 1 499 (460 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1004 (724 выздоровели)
- Донецкая обл. - 338 (128 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1 101 (559 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1 726 (706 выздоровели)
- Запорожская обл. - 531 (336 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1 809 (1037 выздоровели)
- м. Киев - 3 985 (1164 выздоровели)
- Киевская обл. - 2 049 (829 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 590 (487 выздоровели)
- Луганская обл. - 60 (47 выздоровели)
- Львовская обл. - 3 072 (639 выздоровели)
- Николаевская обл. - 321 (216 выздоровели)
- Одесская обл. - 1 133 (426 выздоровели)
- Полтавская обл. - 279 (258 выздоровели)
- Ровенская обл. - 2 473 (1379 выздоровели)
- Сумская обл. - 228 (168 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1 483 (1024 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1 595 (752 выздоровели)
- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 560 (422 выздоровели)
- Черкасская обл. - 562 (357 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4 013 (1265 выздоровели)
- Черниговская обл. - 427 (81 выздоровели).
"Подтверждено 32 476 случаев COVID-19, из них 14 528 выздоровели, 912 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев. В госпитализации нуждались 9 215 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 319 пациентов. 23 261 больной находился на амбулаторном лечении", - указано в сообщении.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 507 251, методом ИФА - 89 358.
Напомним, группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других учреждений в ходе исследования выяснила, что коронавирусная инфекция повышает риск развития сахарного диабета у зараженных вирусом. Также диабет осложняет течение болезни.
Как сообщала "Страна", авиакомпания Lufthansa планирует предоставить возможность своим клиентам пройти тест на коронавирус. Тестировнаие могут запустить уже в июне или в начале июля.