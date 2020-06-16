Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 16 июня

Минздрав показал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом по областям страны на 16 июня. За последние сутки заразилось еще 666 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая обл. - 1 455 (890 выздоровели)

Волынская обл. - 1 499 (460 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1004 (724 выздоровели)

Донецкая обл. - 338 (128 выздоровели)

Житомирская обл. - 1 101 (559 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1 726 (706 выздоровели)

Запорожская обл. - 531 (336 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1 809 (1037 выздоровели)

м. Киев - 3 985 (1164 выздоровели)

Киевская обл. - 2 049 (829 выздоровели)

Кировоградская обл. - 590 (487 выздоровели)

Луганская обл. - 60 (47 выздоровели)

Львовская обл. - 3 072 (639 выздоровели)

Николаевская обл. - 321 (216 выздоровели)

Одесская обл. - 1 133 (426 выздоровели)

Полтавская обл. - 279 (258 выздоровели)

Ровенская обл. - 2 473 (1379 выздоровели)

Сумская обл. - 228 (168 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1 483 (1024 выздоровели)

Харьковская обл. - 1 595 (752 выздоровели)

Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 560 (422 выздоровели)

Черкасская обл. - 562 (357 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4 013 (1265 выздоровели)

Черниговская обл. - 427 (81 выздоровели).

"Подтверждено 32 476 случаев COVID-19, из них 14 528 выздоровели, 912 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев. В госпитализации нуждались 9 215 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 319 пациентов. 23 261 больной находился на амбулаторном лечении", - указано в сообщении.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 507 251, методом ИФА - 89 358.

Напомним, группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других учреждений в ходе исследования выяснила, что коронавирусная инфекция повышает риск развития сахарного диабета у зараженных вирусом. Также диабет осложняет течение болезни.

Как сообщала "Страна", авиакомпания Lufthansa планирует предоставить возможность своим клиентам пройти тест на коронавирус. Тестировнаие могут запустить уже в июне или в начале июля.