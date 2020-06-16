В Ирпене задержали 21-летнего хулигана, который отрезал ухо оппоненту в ходе драки в развлекательном заведении города.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"В одном из развлекательных заведений города Ирпень у него произошел инцидент с одним из посетителей. Молодчик расправился со своим оппонентом дерзко и цинично - ножом отрезал ему ушную раковину", - указано в сообщении.

Пострадавшему вызвали "скорую", а нападавшего задержали на месте. Правоохранители настаивают над содержанием подозреваемого под стражей, следствие продолжается.

Известно, что сейчас он проходит по делу о покушении на умышленное убийство - в залог за свободу подозреваемый по этому делу внес 300 тысяч гривен.

Напомним, в Оболонском районе Киева между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Один повалил второго на землю и начал избивать его. Когда потерпевший пытался подняться, его противник взял нож и отрезал ему ухо.

Как сообщала "Страна", биограф знаменитого голландского художника Ван Гога нашел причину, почему живописец отрезал себе ухо 23 декабря 1888 года.