Китайский ученый высказался о новом коронавирусе, найденном в Пекине. Он может быть еще опаснее и заразнее, чем уханьский.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова профессора института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Яна Чжаньцю.

"Я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", - сказал он.

По его словам, с течением времени вирус эволюционирует, что помогает ему стать еще более заразным. Однако Чжаньцю верит, что сильно он не распространится из-за шанса заболеть на фоне аномальной жары в мире и, в частности, в КНР.

Напомним, в Пекине на одном из крупнейших рынков "Синьфади" на доске для разделки завезенного на продажу лосося был выявлен коронавирус. Вирус был обнаружен первый за 56 дней локальный случай коронавирусной инфекции в Пекине. Covid-19 подтвердился у 52-летнего мужчины, который в последнее время не путешествовал. Теперь инфекция была обнаружена у еще двоих мужчин 25 и 37 лет, которые работали в Китайском центре исследования мясной продукции.

Как сообщала "Страна", специалисты из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы пришли к выводу, что коронавирус в Китае начал распространяться еще в августе 2019 года.