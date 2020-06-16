Возмущенные решением Шевченковского суда о домашнем аресте убийцы Сергея Стерненко отправились в ночной поход по центру Киева. Сторонники радикала с ним самим во главе бродят по столице, оглашая улицы матерными кричалками.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Шествуя мимо здания Нацбанка, толпа скандировала "Венедиктов курва". Верховную Раду приверженцы радикала прошли с криками "Заеб@ли" и "Зелю геть!".

Затем Стерненко с колонной дошел до дома президента Владимира Зеленского возле Мариинского парка. Там одесский националист решил позвонить главе государства, но тот не ответил.

"Ну да, я не Путин, мне можно не отвечать", - обиженно сказал Стерненко, выслушав длинные гудки.

После неудавшегося звонка Стерненко произнес пространную речь минут на пять, в которой рассказал о своем уголовном деле и решении суда. После монолога толпа опять принялась кричать "Зеля, геть!" и "Зеля, тикай!".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как проходил суд над Стерненко в понедельник и что творилось под зданием суда.

Мы также рассказывали о нападениях на журналистов во время заседания суда и разбирались, кто за ними стоит.