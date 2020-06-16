Дело Стерненко: рубикон для власти

Несмотря на возобновление активности в большой политике, главным событием вчерашнего дня стал суд по мере пресечения для одесского радикала Сергея Стерненко, обвиняемого в умышленном убийстве. Причем сама мера пресечения была не самой главной темой ­- даже без нее знаковых событий в Шевченковском суде Киева хватало.

Прежде всего, конечно, речь идет о противостоянии трех сторон треугольника "радикалы – полиция – журналисты". И это было именно противостояние трех сторон, поскольку полиция фактически выступала не в роли защитников СМИ, а в такой же роли врагов прессы, как и радикалы. Правда, периодически копы все-таки вспоминали, что их задача – не только наводить порядок, но и защищать свободу слова. Но только периодически.

Вчера стала очевидной вся противоречивость позиции нынешней власти. С одной стороны, она понимает, что проблему радикалов надо решать кардинально и жестко, с другой – она слишком боится, что вместо наведения порядка ситуация станет неконтролируемой. Отсюда и шатания полиции – от защиты журналистов до выдворения их из зала суда.

То же касается и самого суда по мере пресечения для Стерненко. Даже адвокат обвиняемого задал прокуратуре вопрос: если его подопечного обвиняют в умышленном убийстве, то почему мерой пресечения предлагается домашний арест, а не арест в СИЗО?

Вопрос абсолютно верный, но то, что его задал адвокат Стерненко, говорит об уверенности одесского убийцы и его защиты в собственной безнаказанности. А это, в свою очередь, является еще одним доказательством того, что власть боится применять закон в отношении радикалов.

Знаковым событием стало то, что ударную группу по защите Стерненко возглавили нардепы от "Голоса".

В такой ситуации скорее следовало ожидать защиты со стороны депутатов порошенковской "Евросолидарности", но никак не якобы "либерального" "Голоса". Впрочем, тот факт, что первым эшелоном защиты Стерненко стали "соросята", только лишний раз напоминает о том, что в ненаказании одесского радикала заинтересовано американское посольство.

При этом, на Банковой должны понять, что организованный Госдепом союз соросят и радикалов может быть направлен только против нынешней власти и лично Владимира Зеленского. А когда на Банковой это поймут, то начнут решительнее бить по всем составляющим этого союза.

Программа Кабмина: Шмыгаль идет по пути Гончарука

Тот факт, что отношения между нынешней властью и отодвинутыми от нее соросятами обостряется, вчера стал очевиден благодаря тому, что вынырнувший из небытия экс-премьер Алексей Гончарук резко раскритиковал своего сменщика Дениса Шмыгаля.

Кстати, если не учитывать того, что критический текст был опубликован премьером провалившегося Кабмина, то сама критика местами была правильной. Потому что опубликованная вчера новым правительством программа его действий не выдерживает даже критики от Гончарука.

В ней, как и в сентябрьской программе предыдущего правительства, практически нет конкретики. Зато есть ключевая идея – такая же абстрактная и невыполнимая, как и у Гончарука. Только у нынешнего экс-премьера-критика это был 40%-й рост ВВП за пять лет, а у его сменщика – достижение европейского уровня жизни за 10 лет.

Собственно, этот "европейский" маяк – фактически единственное, в чем можно найти хотя бы намек на некие социальные параметры, которых сегодняшнее правительство хочет достичь. Правда, никто не знает, каким будет европейский уровень через 10 лет, поэтому остается только уповать на "прекрасное далеко".

Единственный вывод, который можно сделать из такого обещания, состоит в том, что оно позволяет спрогнозировать, сколько будет работать правительство Шмыгаля. Ведь если у Гончарука говорилось о пяти годах, но уволили его через полгода, то, исходя из этой пропорции, нынешний премьер, говорящий о десяти годах, проработает год. То есть до марта 2021-го.

Зачем Шмыгаль сбрасывает карантин на регионы

Что нынешнее правительство умеет делать лучше предыдущего – так это имитировать работу. На самом деле все, что происходит в стране, происходит помимо воли обоих Кабминов, но от правительства Гончарука оставалось ощущение, что оно только на самокатах катается, а нынешний Кабмин постоянно заседает и принимает какие-то решения.

Хотя похоже, что главная задача для правительства Шмыгаля – избежать ответственности. Уж сколько раз была раскритикована (в том числе президентом) медицинская реформа, но вопрос хотя бы о ее приостановке ни разу даже не ставился на заседании Кабмина.

Но еще показательнее ситуация с эпидемией. Поначалу, копируя Запад, правительство приняло жесткие решения (и при этом премьер все сокрушался, что не надо так строго), а потом – опять же, по примеру Запада, начал ослаблять гайки. Но получилось плохо: количество зараженных начало резко расти, и по-хорошему карантин надо возвращать.

Однако делать этого нельзя: народ уже решил, что вышел из "заточения", и обратно туда идти не хочет. И если повторить мартовские "диктаторские" меры, то все может закончиться плачевно для власти. Или, как минимум, для ее рейтингов.

И в Кабмине нашли спасительное решение: перебросить право принятия решений на региональные власти. Еще недавно черкасского мэра объявляли государевым преступником за попытку самостоятельно решить вопрос о степени карантина, а теперь его и его коллег обязывают ставить окончательную подпись под такими решениями.

Решение просто гениальное в преддверии местных выборов: если растет заболеваемость, а карантин не ужесточается, ­- виноваты Кличко, Кернес, Труханов и т.д. Если карантин ужесточается, и кто-то остается без работы – виноваты Кличко, Кернес, Труханов и т. д. Вистов на борьбе с коронавирусом уже не заработаешь – только шишки. И эти шишки теперь будут на головах местных властей.

А по документам это "адаптивный карантин". И никакой политики.

Бойкот "Макдональдса": начало движения защиты прав русскоязычных?

Еще один скандал вчерашнего дня ­произошел с компанией "Макдональдс" и стал он зеркальным отражением того, что происходило в Украине лет десять назад. Потенциальные клиенты обратились к "Макдональдсу" с просьбой добавить русскоязычную версию в меню терминала самообслуживания, однако представитель компании ответил отказом: мол, государственный язык – украинский, мы ведем всю документацию на украинском, так что идите в…

Собственно, многие так и сделали: вчера в соцсетях началась кампания по бойкоту "Макдоналдс", за короткое время ставшая очень популярной. И это только начало.

В начале 2010-х годов все происходило с точностью до наоборот: появилось движение тех, кто требовал обслуживания на украинском языке, которое поначалу тоже сталкивалось с отказами. Правда, в этих отказах не было никакой политики – компаниям просто не хотелось тратить деньги на то, чтобы создавать украиноязычные версии сайтов, меню и т. д.

Теперь украиноязычные версии прописаны в законах, но стали исчезать русскоязычные – как в случае с "Макдональдсом". Закон не обязывает их делать – но может заставить рынок. Если русскоязычное движение по защите своих языковых прав станет массовым – то "макдональдсы" и им подобные это почувствуют. И решат, что дешевле сделать русскоязычную версию, чем лишиться 30, а то и 50% клиентов.

Если же отказ в русскоязычной версии – не позиция компании, а только позиция одного "национально-свидомого" сотрудника, то тогда нынешняя кампания в соцсетях даст положительный эффект в том, что автор дискриминационного отказа будет наказан.

Так или иначе, "Макдональдс" дал старт новому процессу в Украине, который может дать толчок возрождению гражданской активности русскоязычных граждан страны. И этот процесс уже будет необратимым.

Зачем Порошенко работал в правительстве Азарова?

Вчерашний допрос экс-президента Петра Порошенко в Апелляционном суде был одним из самых ярких политических шоу за последнее время. Хотя Порошенко находился в статусе свидетеля, его допрашивали фактически как обвиняемого – хотя формальным обвиняемым по этому, инициированному самим экс-президентом, делу является Виктор Янукович.

Такого троллинга Порошенко не переживал не только во время своего президентского срока, но и за всю свою политическую карьеру. В отличие от политика Порошенко, экс-президенту Порошенко было что припомнить. И адвокаты Януковича этим воспользовались сполна.

Бывшему гаранту припомнили, как он фактически оправдывал Харьковские соглашения по газу и флоту, как он работал в правительстве Николая Азарова, как совершил поездку в Крым в 2014-м, завершившуюся позорным бегством.

К защите Януковича это не имело никакого отношения, но ведь сам процесс задумывался как пропагандистский, так что теперь этот замысел Порошенко просто обернулся против него.

И все произошедшее вчера в Апелляционном суде должно заставить экс-президента задуматься о том, нужно ли ему продолжать политическую карьеру в Украине. Хотя после его выселения с Банковой прошел год, большинство населения по-прежнему хочет "крови" Порошенко, и нынешняя власть не может этого не учитывать. Поэтому впереди у бывшего гаранта только два варианта: или хождение по судам (только уже в качестве подозреваемого), или эмиграция. Третьего не дано.