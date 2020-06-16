Более двух с половиной тысяч людей подписали петицию за закрытие британского издания The Guardian, которое основал бывший рабовладелец в XIX веке.

Соответствующую петицию опубликовали на сайте change.org.

Так, газету основали на деньги, полученные от хлопковых плантаций, на которых работали чернокожие рабы. Сейчас издание публикует материалы в поддержку активистов Black Lives Matter и создает для них фонды, но это подписантов не особо интересует.

Клеймо "рабовладельческого прошлого" на газету повесил писатель Тони Парсонс, который утверждает, что издание не имеет право на существование. В комментариях к петиции протестующие пишут: "Тhe Guardian, возможно, никогда не был бы создан без финансовых выгод, вытекающих из рабства" или "Все, кто писали для The Guardian в прошлом и сейчас, должны стыдиться своей поддержки рабства".

Также припомнили и историю двухсотлетней давности, когда после смерти Авраама Линкольна издание написало, что написанные им законы "отвратительны истинному конституционному праву и свободам человека", а во время Гражданской войны журналисты газеты всячески очерняли отменившего рабство президента.

Напомним, в сети опубликовано видео того, как активисты движения Black Lives Matter жестоко избивают белого парня, лежащего на земле. Кадры сняты 13 июня в центре Лондона.

Как сообщала "Страна", вместе с акцией против полицейского насилия и расизма в Лондоне прошли митинги праворадикалов, которые недовольны желанием левых снести памятник бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю. Они периодически вступают в стычки с правоохранителями и забрасывают их бутылками.