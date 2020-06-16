Финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021" пройдет в Роттердаме 22 мая. Данную информацию подтвердили организаторы смотра.

"Мы рады объявить даты "Евровидения 2021", который пройдет в Роттердаме. 18 мая - первый полуфинал, 20 мая - второй полуфинал, 22 мая - большой финал конкурса", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях конкурса.

16 мая стало известно, что конкурс "Евровидение 2021" пройдёт в Роттердаме. Решение было объявлено во время специального шоу "Eurovision: Europe Shine A Lig", которое состоялось вместо отменённого из-за пандемии коронавируса конкурса "Евровидение 2020".

18 марта организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

"Евровидение-2020" в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

Ранее "Страна" сообщала, что песня шведской группы названа лучшей в истории Евровидения.