Кассационный суд в составе Верховного суда подтвердил законность победы ООО "Синема-Центр" в аукционе, организованном столичными властями. Согласно его решению здание кинотеатра "Киев" передается в арендное пользование кинотеатрам "Синема Сити", которыми владеет "Синема-Центр".

О решении суда, вынесенном еще 10 июня, пресс-служба кинотеатров сообщила в своем Facebook.

Этим вердиктом суд поставил точку в баталиях вокруг кинотеатра "Киев.

В "Синема Сити" заявили, что понимают и принимают всю ответственность за дальнейшее развитие кинотеатра. Там обязались сохранить традиции, связанные с "Киевом", его концепцию, а также укрепить статус "премьерной флагманской кино-площадки столицы". Кроме того, владельцы кинотеатров планируют превратить зал в центр демонстрации современного украинского кино.

"Синема Сити" хочет обеспечить у кинотеатра качественную инфраструктуру, создать современный технологическую киноплощадку и при этом сохранить историческую и культурную ценность заведения. Сотрудники особо отметили, что продолжат работу "Киева" в формате фестивального центра столицы.

Кинотеатры сети "Синема Сити" находятся в киевском ТРЦ "Оушен Плаза" и одесском ТРЦ "FontanSky center".

Как писала "Страна", год назад сотрудники "Киева" объявили о рейдерском захвате кинотеатра.

А в прошлом апреле мы писали, что "Синема Центр" выиграл аукцион на аренду "Киева", предложив арендную плату в 2 169 253 гривны ежемесячно. Это в 48 раз больше суммы, которую предыдущей арендатор платил в бюджет города.