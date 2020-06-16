В Киеве на улице Коновальца, что в самом центре мегаполиса, на почве обычной бытовой ссоры разыгралась шекспировская трагедия. Иностранец ранил жену-украинку и, испугавшись, что убил ее, выпрыгнул из окна.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

Утром в понедельник, 15 июня, жильцы дома №44 по Коновальца вызвали полицию. Они сначала услышали громкий звук падения чего-то с верхних этажей на землю. А потом обнаружили на асфальте двора тело смуглого мужчины без признаков жизни.

Прибывшие правоохранители выяснили, что к гибели мужчины привела рядовая бытовая ссора между ним и женой.

Мужчина, молодой гражданин Турции, в пылу выяснения отношений ударил свою благоверную спортивной гантелей по голове. Затем, испугавшись последствий, выпрыгнул из окна.

Женщину удалось спасти - ей вовремя оказали медицинскую помощь. А вот ее турецкий супруг от полученных при падении травм умер на месте.

Версию о ссоре рассказала женщина. Полиция сейчас проверяет ее, чтобы исключить возможное убийство по неосторожности в ходе семейной потасовки. Эксперты исследуют, не могла ли украинка случайно вытолкнуть мужа из окна многоэтажки.

По поводу происшествия заведено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как писала "Страна", похожий случай произошел днем ранее - тоже в Киеве. Пожарные приехали на вызов в дом. Им мешал тушить огонь голый мужчина, который в итоге выпрыгнул из окна. А в охваченной пламенем квартире нашли труп женщины.

Также мы сообщали о трагедии на Буковине, где муж убил жену топором и задушил полуторагодовалую дочь.