Церемонию вручения наград "Оскар" перенесли на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Номинанты получат шанс продления дедлайна на подачу заявок.

Об этом сообщает аккаунт Американской киноакадемии в Twitter.

"Это правда! Oscar в следующем году произойдет 25 апреля 2021 года. Вот что еще вам нужно знать: Период отбора на Оскар будет продлен до 28 февраля 2021 года. Номинации будут объявлены 15 марта 2021 года", - указано в сообщении.

Стоит отметить, что ежегодно церемония проходит в феврале, однако руководство киноакадемии решило, что в начале следующего года мир еще не полностью оправится от последствий пандемии.

Также перенесена дата открытия Музея киноакадемии. Теперь он будет ждать посетителей до 30 апреля следующего года, а не до 14 декабря текущего, как было запланировано ранее.

Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе назвали победителей церемонии "Оскар" в 24 номинациях.

Как сообщала "Страна", статуэтку "Оскар" 2020 года в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" получила лента "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)". Продюсером ленты стала украинка Елена Андрейчева.