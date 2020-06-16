Авиакомпания Israir (Израиль) отменила рейсы "Киев - Тель-Авив - Киев" 15 июня.

Об этом свидетельствовали данные онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область).

Согласно им, Israir планировала вылет из Киева в Тель-Авив в 16:10 и прилет в Киев в 15:10.

При этом в пресс-служба аэропорта не располагают подробной информацией по этому поводу.

Пресс-служба аэропорта отметила, что запланированные рейсы были чартерными.

Напомним, Греция с сегодняшнего дня открыла несколько аэропортов, но украинцам придется проходить двухнедельный карантин по прилету.

Ранее сообщалось, что Авиакомпания Lufthansa будет платно тестировать желающих на коронавирус в аэропорту.

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