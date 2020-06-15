Двое грабителей выследили киевского предпринимателя и украли из его машины около полумиллиона гривен, выбив стекло в машине.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой № 4 сообщено о подозрении 2 лицам, которые похитили из автомобиля предпринимателя сумку с почти 500 тысячами гривен. В ходе досудебного расследования установлено, что 11.06.2020 два человека, находясь на одной из автозаправочных станций Киева, путем разбития стекла, похитили из автомобиля сумку с деньгами, за которые пострадавший намеревался приобрести квартиру. Как оказалось, злоумышленники отслеживали потерпевшего от пункта обмена валюты до АЗС", - указано в сообщении.

Обоих подозреваемых поместили под стражу с залогом в размере 630 тысяч гривен на каждого, сейчас идет проверка возможной причастности нарушителей к подобным грабежам ранее. Известно, что накануне один из подсудимых совершил разбойное нападение и бандитизм в Оболонском районе Киева.

Напомним, в Житомирской области ограбили банкомат, который был установлен в сельском совете. Ограбление произошло среди бела дня. Неустановленное лицо проникло в помещение сельсовета в селе Ярунь Новоград-Волынского района, где установлен банкомат. Грабитель забрал из банкомата кассеты с деньгами на сумму около 500 000 гривен.

Как сообщала "Страна", в Никополе Днепропетровской области вор умудрился за неделю пять раз ограбить один и тот же магазин. В конце концов он был задержан полицейскими, когда в очередной раз пытался вынести добычу из торгового зала.