Посаженный Шевченковским судом под домашний арест радикал Сергей Стерненко и его сторонники отправились протестовать к дому генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Затем они пошли к Офису президента.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Всего у дома генпрокурора собрались примерно 100-150 человек. Приверженцы радикала и убийцы скандировали: "Киев, вставай", "Аваков черт", "Венедиктова курва".

Охрану общественного порядка на месте стихийного протеста обеспечивали сотрудники полиции и Нацгвардии.

Ничего не добившись, толпа отправилась к дому Владимира Зеленского мимо Офиса президента.

Проходя мимо Офиса, массовка Стерненко скандировала : "Зелю геть!"

Как сообщала "Страна", после заседания суда Стерненко вышел к толпе поклонников и у нее на глазах порвал вердикт судьи.

Мы также писали, что сначала сторонники радикала собирались блокировать здание суда до тех пор, пока судья не изменит адреса места пребывания ареста с одесского ни киевский. Однако потом по призыву Стерненко направились к дому Венедиктовой.