В понедельник, 15 июня, стихия в центре Киева повалила несколько деревьев и повредила припаркованные под ними авто.

Об этом сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в соцсетях.

Так, одно дерево упало на автомобили, припаркованные во дворе дома на улице Олеговской, 36.

В одном из автомобилей находился водитель, который, услышав шум, успел выскочить из машины.

Второе дерево упало прямо на дорогу на улице Сечевых Стрельцов и порвало провода. В результате образовалась большая пробка.

На столичном Подоле автомобили вынуждены ехать по луже, достигающей высоты колес.

В комментариях очевидцы сообщают, что непогода коснулась далеко не всех районов Киева.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве на Троещине огромное дерево рухнуло прямо на автомобиль.

Также мы писали, как в поселке подо Львовом во время бури погибла девушка, на чью дачу упало дерево.