Появились фото и видео, как в центре Киева от непогоды падали деревья и плавали машины
В понедельник, 15 июня, стихия в центре Киева повалила несколько деревьев и повредила припаркованные под ними авто.
Об этом сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в соцсетях.
Так, одно дерево упало на автомобили, припаркованные во дворе дома на улице Олеговской, 36.
В одном из автомобилей находился водитель, который, услышав шум, успел выскочить из машины.
Второе дерево упало прямо на дорогу на улице Сечевых Стрельцов и порвало провода. В результате образовалась большая пробка.
На столичном Подоле автомобили вынуждены ехать по луже, достигающей высоты колес.
В комментариях очевидцы сообщают, что непогода коснулась далеко не всех районов Киева.
Ранее мы рассказывали, как в Киеве на Троещине огромное дерево рухнуло прямо на автомобиль.
Также мы писали, как в поселке подо Львовом во время бури погибла девушка, на чью дачу упало дерево.