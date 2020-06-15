По состоянию на понедельник, 15 июня, Киев и 10 областей Украины не готовы к дальнейшему смягчению карантина. В этих регионах показатель инцидентности, то есть числа новых случаев заболевания Covid-19, превышает уровень, установленный Кабмином для снятия ограничений.

Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная пресс-службой Минздрава.

Отметим, что ранее правительство установило три условия для смягчения карантина в регионах:

Инцидентность - число новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последнюю неделю. Этот показатель должен быть менее 12. Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест. Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения.

Так, на сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы:

Киев, Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Черниговская области. Все - из-за высокой заболеваемости коронавирусом, загруженность больниц и темпы тестирования населения соответствуют установленным Кабмином нормам.

Напомним, по состоянию на утро 10 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 28 381 человека.

Также мы писали, что, по словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев не готов к ослаблению карантина, ограничения могут ужесточить.