Опубликована новая таблица готовности регионов Украины к смягчению карантина. В зоне риска Киев и 10 областей
По состоянию на понедельник, 15 июня, Киев и 10 областей Украины не готовы к дальнейшему смягчению карантина. В этих регионах показатель инцидентности, то есть числа новых случаев заболевания Covid-19, превышает уровень, установленный Кабмином для снятия ограничений.
Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная пресс-службой Минздрава.
Отметим, что ранее правительство установило три условия для смягчения карантина в регионах:
- Инцидентность - число новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последнюю неделю. Этот показатель должен быть менее 12.
- Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест.
- Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения.
Так, на сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы:
Киев, Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Черниговская области. Все - из-за высокой заболеваемости коронавирусом, загруженность больниц и темпы тестирования населения соответствуют установленным Кабмином нормам.
Напомним, по состоянию на утро 10 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 28 381 человека.
Также мы писали, что, по словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев не готов к ослаблению карантина, ограничения могут ужесточить.