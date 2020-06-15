После избрания Сергею Стерненко домашнего ареста его поддержка хотела блокировать суд, чтобы тот изменил адреса места пребывания ареста с одесского ни киевский. Но затем радикал призвал всех ехать домой к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Стерненко обратился к своей массовке с речью.

"Добрый вечер, друзья! Не знаю, какие у вас планы на вечер. Но объективно я не знаю, что делать. Это патовая ситуация. Не выполнить решение суда неправильно, а выполнить я не могу. Судья сбежал. Подать ходатайство на новый адрес может прокурор. Мы со своей стороны тоже будем подавать ходатайство, но с утра. И, друзья, сейчас я планирую поехать к человеку. Может, она расскажет, как мне выполнять решение суда. Я поеду на улицу Круглоуниверситетскую, где живет Ирина Венедиктова. Вы со мной? Поехали!" - призвал радикал.

Он назвал точный адрес генпрокурора, добавив, что недалеко от ее дома находится Банковая, поэтому можно заехать и туда.

Напомним, "Страна" ведет хронологию сегодяншних событий вокруг Стерненко.

Мы также приводили мнение юриста Андрея Портнова по поводу действий полиции в сегодняшних беспорядках у здания суда, где избирали меру пресечения убийце.