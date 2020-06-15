Минобразования и науки работает над подготовкой Внешнего независимого оценивания в срок, однако пока что руководство ведомства не исключает вероятного перенесения экзаменов или перевода его в онлайн-режим.

Об этом исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий рассказала в эфире канала "Украина 24".

"Мы работаем над тем, чтобы с 25 июня по 17 июля прошла основная сессия ВНО. Завтра будет заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при соблюдении которых будет проведено ВНО. Если условия не будут соответствовать показателям - будет перенесен на август" , - сообщила она.

Однако по состоянию на сейчас Минобразования не имеет возможностей проведений ВНо в онлайн-режиме.

"Пробное - это с использованием дистанционных технологий, а не онлайн. Мы сейчас не имеем возможности верифицировать и идентифицировать участников, но проводим консультации о возможности такого формата", - добавила и.о. главы ведомства.

Напомним, чиновники из Кабинета министров Украины решили отменить пробное Внешнее независимое оценивание, которое должно было состояться уже в этот понедельник, 15 июня.

Как сообщала "Страна", сайт, на котором сегодня в режиме онлайн должно проходить пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО), отмененное из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине, работает со сбоями и многие абитуриенты не могут начать экзамен.