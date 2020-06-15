ГНС имеет право определить гражданину налог на недвижимость за предыдущие годы.

Соответствующее разъяснение предоставили в ГНС в Черновицкой области.

Так, исчисление суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с объекта/объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляет контролирующий орган.

Базовый налоговый (отчетный) период равен календарному году.

Налоговые уведомления-решения об уплате сумм исчисленного налога и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются (вручаются) налогоплательщику по месту его налогового адреса (месту регистрации) до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом).

Если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое/налоговые уведомления-решения в сроки, установленные пп. 266.7.2 НКУ, физические лица освобождаются от ответственности, предусмотренной НКУ за несвоевременную уплату налогового обязательства.

Налоговое обязательство по налогу на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, может быть начислено за налоговые (отчетные) периоды (годы) в пределах сроков, определенных п. 102.1 НКУ.

В соответствии с этим пунктом, контролирующий орган имеет право самостоятельно определить сумму денежных обязательств не позже окончания 1095 дня, который наступает за последним днем предельного срока уплаты денежных обязательств.

То есть ГНС имеет право определить суммы налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, за три отчетных налоговых года.

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