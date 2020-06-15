Радикал Сергей Стерненко, которому за убийство человека назначили домашний арест, вышел из здания Шевченковского районного суда Киева и порвал вердикт судьи.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Перед тем как разорвать документ, радикал взял слово. Он заявил, что "судья просто подписался под решением генерального прокурора".

"Абсурду нет предела. Мое место прописки в Одессе - военный объект, режимный, куда меня не пустят. Там находятся пограничники. С правовой точки это означает: если я не выполню это судебное решение, то прокурор придет и скажет, что Стерненко не выполнил решение суда. А следующее - арест. Знаете, что я на это скажу?" - спросил Стерненко и разорвал решение суда.

Он добавил, что не знает, как ему поступить. А затем призвал массовку не расходиться.

"Я скоро вернусь и предложу, какие предложения", - сказал Стерненко.

"Мы никуда не уйдем, пока суд не внесет правки в решение (заменит одесский адрес на киевский - Ред). Зовите сюда всех друзей и родственников", - призвал ведущий акции.

Ранее "Страна" рассказывала, что творили под стенами суда сторонники радикала.

Мы также ведем хронику происходящего в суде и рядом с ним.