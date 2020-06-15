Смертность от коронавируса среди украинцев за последний месяц увеличилась вдвое. Виной этому может быть ослабление карантина и несоблюдение ограничений гражданами.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"С 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19 выросла почти вдвое. В частности, по состоянию на 15 мая смертей было 476, сейчас в Украине зарегистрирован уже 901 случай. Показатель смертности - 2,1 на 100 тысяч населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,9%. В поло-возрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19 преобладают мужчины - 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%)", - указано в сообщении.

Так, чаще всего от осложнений вируса умирают в таких регионах:

Ивано-Франковская область (5,4%);

Кировоградская область (5,3%);

Полтавская область (4,7%);

Черновицкая область (4,3%);

Черкасская область (3,7%);

Львовская область (3,6%).

Около 70% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни или ожирение. У 54,8% умерших было несколько сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и другие. При этом 89% умерших были старше 50 лет.

"Среди умерших людей с COVID-19 было 40 медицинских работников из восемнадцати регионов страны. Для сравнения, по состоянию на 15 мая среди умерших было 24 медика. Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Ивано-Франковской области (2,7%). Среди умерших медиков преобладали женщины - 25 человек (63%) и лица в возрасте 50-69 лет (82,5%)", - добавил представитель Минздрава.

Среди летальных исходов 794 человека были госпитализированы, половина из них лечились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. В среднем от первых симптомов до смерти проходило 14 дней.

Напомним, за последний месяц в Украине выросла смертность от коронавируса. На конец апреля в Украине было 10 406 случаев коронавируса, 261 из них - летальный. А на данный момент заболевших выявлено уже 24 823 и 735 умерших. Только за минувшие сутки выявили 483 инфицированных, 362 человека выздоровели, 8 - умерли.

Как сообщала "Страна", в первом квартале 2020 года смертность оказалась ниже, чем в 2019-м. В стране за три месяца умерли 149 064 человека.